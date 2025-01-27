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Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

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Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında yakınlarını kaybedenleri arayıp hakaret eden 3 kişi dün gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanan yeni gelişmeyi paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçmişti.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında dün Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.'nin güvenlik güçlerince gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından yaşanan yeni gelişmeye ilişkin detayları paylaştı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Bakan Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da bir otelde vefat edenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 suça sürüklenen çocuğun, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI PAYLAŞTI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "son gelişme" olarak yaptığı açıklamada, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.

Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkepenin eseri bu cocuklar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yaşla alakası yok böyle şeylerin.Bir insan piç olmayacak arkadaş...

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Haber YorumlarıMurat Kara:

ahlaki ana babaları vermemişler AKP ne yapsın millet ne yapasin devlet ne yapsin

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Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıEvvab:

Van Diyarbakır hiç şaşırtmadı.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıEVO20 :

Bunlardan ilerde bi bok olmaz oksijen israf etmesinler daha fazla asın gitsin!

Yorum Beğen121
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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Bu aşagalıkları serbest bırakmayın bunlqr aşagalık

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMustafa muh:

Bu nasıl bir vijdan.bu gençleri biz nasıl yetiştirdik. Haberleri izlerken, o insanları hele o çocukları düşündükçe onların çektiklrini düşündükçe, insan gözyaşlarına hakim olamıyor.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ailelerinden biri yansaydı o otelde böyle dalga geçebileceklermiydi vicdansızlar

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Haber YorumlarıCihans:

Yardim ve yataklik edenler yolgosterenler su a tesvik edenler yoimu bu cocuklari

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Sen kimin eserisin

Yorum Beğen31
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