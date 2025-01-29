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Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Gözaltına Alınan FQC Global Yetkilisi Serbest Bırakıldı

Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Gözaltına Alınan FQC Global Yetkilisi Serbest Bırakıldı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan FQC Global Danışmanlık A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, denetim firmasıyla her yıl sözleşme yaptıklarını belirtmişti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu İstanbul'da gözaltına alınmış, Bolu'ya getirilmişti. Burada jandarma işlemleri sonrasında adliye sevk edilen Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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