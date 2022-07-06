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Kartal'da kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı Evden kaçıp araç motoruna sıkışan kediyi ekipler kurtardı Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kameradaİSTANBUL Kartal'da evden kaçıp park halindeki araç motoruna sıkışan kediyi, ekipler zorlu uğraşlar...

Kartal'da kedi kurtarma operasyonu: Evden kaçtı, araç motoruna sıkıştı

Evden kaçıp araç motoruna sıkışan kediyi ekipler kurtardı

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL Kartal'da evden kaçıp park halindeki araç motoruna sıkışan kediyi, ekipler zorlu uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki aracın motor kısmına evden kaçan bir evcil kedi girdi. Araç sahibi bir süre sonra park halinde olan aracına binmek isteyince aracının kaputunda kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, aracın motor bölümünün alt kısmımda bulunan kediyi, zorlu uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

İtfaiye Tragger kedi 3. Sayfa Haberler

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