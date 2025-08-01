Kartal'da Film Platosunda Yangın Paniği

Kartal'da Film Platosunda Yangın Paniği
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Kartal'da bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Kartal'da bir film platosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan bir film platosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yanan film platosu dron ile görüntülendi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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