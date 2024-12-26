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Kartal'da Film Platosunda Yangın!

Kartal'da Film Platosunda Yangın!
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Kartal'da film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük alanda çıkan büyük yangın nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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