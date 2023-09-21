Kartal'da Eşini Bıçakla Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

Kartal'da bir kişi, eşini bıçakla tehdit ederek darbetti. Olayın ardından şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da eşini bıçakla tehdit ederek darbeden kişi gözaltına alındı.

Soğanlık Yenimahalle Mehmet Emin Yurdakul Sokak'taki 6 katlı binanın 5. katında oturan Mesut Kadir Ç. ile eşi Zeynep Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Mesut Kadir Ç. bıçak çekip eşini darbetti.

Zeynep Ç. çocuklarını arayıp sokağa kaçtı. Mesut Kadir Ç. sokakta da eşini darbetmeyi sürdürürken çiftin çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut Kadir Ç. gözaltına alındı, Zeynep Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.