Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı - Haberler

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Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kartal'da 67 suç kaydı olan kadın, evden çaldığı 8 bin 665 lira ile yakalandı

Kartal'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. çaldığı 8 bin 665 lira ile ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kartal'da evden para, ziynet eşyası ve televizyon çalan 3 şüpheliden biri olan Hatice Ç. çaldığı 8 bin 665 lira ile ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Hatice Ç.'nin 67 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Kartal'da geçtiğimiz hafta eve giren 3 şüpheli, evde bulunan para, ziynet eşyası ve televizyonu çalarak sırra kadem bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde apartmana giren hırsızların bir süre sonra ellerindeki televizyonla çıktıklarını görünce harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu kimliğini tespit ettiği, 27 yaşındaki Hatice Ç.(27)'yi gözaltına alırken, hırsızlık yapılan evden çaldığı değerlendirilen 8 bin 665 lira ele geçirildi. Hatice Ç.'nin benzer suçlardan 67 suç kaydını olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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