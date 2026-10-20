Karşıyaka sahilinde 802 araç denetlendi, 110 sürücüye idari işlem uygulandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahil bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik ve asayiş denetimlerinde yüzlerce araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahil bölgesinde 15-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 802 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kurallara uymadığı belirlenen 110 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Denetimler sırasında eksiklikleri ve ihlalleri tespit edilen 24 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün de belgesine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı