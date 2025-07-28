Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
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Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına hızla gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının kontrollü şekilde geçiş yaptığı sırada, hızını düşürmeyen sürücünün kadına çarptığı ve kadının metrelerce savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSelim Demir:

yinede soluna bakacaksın yaya yolu benim hakkım diye cesaret li olmayacaksın

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıEnes Tığrak:

türkiyeye getirilmiş en sacma kural öncelik yayayınındır kuralı. bu kadar davar varken bu kural niye

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıIsmail Hayat:

Hemen bir bmw al, sana iyi gider.

yanıt10
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Haber YorumlarıOsmanlı Torunu:

Oradaki kadın annen olsaydı peki düşün

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Bu mu dert? 1923 ve sonrasında getirilen saçma kanun ve kurallar ne olacak?

yanıt5
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

enesss sen gerçekten varmısın ? bari adını soyadını yazmasaydın. gerçi reklamın iyisi kötüsü olmaz diyenlerdensin.. bu sistem dünyanın bütün ülkeleride böyledir hatta amerikada yaya geçidinde kimse olmasa bile araçını durdurup sonra devam ediyorsun . ammaaa nerdeeee!!!! enes senin gibiler direksiyon başındayken, hayat güvenli değil

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Haber YorumlarıSalihmir:

Davardan çok manukyanın torunu çok ülkede

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaya gecidenden gecemezse yaya, ne olur hali bu ulkenin...

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Haber YorumlarıIsmail Hayat:

Yine aklı bir karış havada dikkatsiz, BMW sürücüsü

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Haber Yorumlarısait turk:

Avrupada helede İngilterede olsa bu araç sürücüleri saniye başı, dakika başı demiyorum, saniye başı birisine çarparlar, çünki buralarda vatandaş yaya geçidinin başına dikildiği zaman tüm araçlar anında durur, helede yaya geçidin içindeyse, orads vurursa zaten ehliyet gider ömrünün sonuna kadar unutamayacağı bir ceza yer! arkadaş iyimisiniz ya? adı üstünde YAYA GEÇİDİ …..

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