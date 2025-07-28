Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına hızla gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının kontrollü şekilde geçiş yaptığı sırada, hızını düşürmeyen sürücünün kadına çarptığı ve kadının metrelerce savrulduğu görülüyor.