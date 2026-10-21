Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Valiliği ve İl Emniyet 28 Eylül-21 Ekim 2026'da 4 bin 680 kişiye GBT yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 28 Eylül-21 Ekim 2026'da okul ve yurt çevresi denetimlerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 3 bin 299 araç ile 598 okul servisi kontrol edilirken 103 araca işlem uygulandı.

Kars'ta öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 28 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Kars'ta 28 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen okul güvenliği denetimlerinde 4 bin 680 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 3 bin 299 araç ve 598 okul servisi denetlendi. Çalışmalar kapsamında 103 araca işlem uygulanırken, okul ve yurt çevrelerinde 182 metruk bina kontrol edildi.

Okul güvenliğinin sağlanması, öğrencilerin karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan denetimlerde binlerce kişi, araç ve iş yeri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında toplam 4 bin 680 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Okul ve öğrenci yurtlarının çevresinde bin 731 kez denetim gerçekleştirilirken, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların tespit edilmesi amacıyla 182 metruk binada kontrol yapıldı.

"3 bin 299 araç ve 598 okul servisi denetlendi"

Trafik güvenliği kapsamında da yoğun çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından 3 bin 299 araç ile 598 okul servisi denetlendi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 103 araç hakkında işlem uygulandı. Özellikle öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kontrollerin önem taşıdığı belirtildi.

"545 iş yerinde kontrol gerçekleştirildi"

Okul çevrelerinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar da denetimlerden geçirildi. Bu kapsamda park, kafe, kahvehane, oyun salonu ve benzeri umuma açık toplam 545 iş yerinde kontrol yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla okul ve yurt çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tutulması hedeflendi.

Kars Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin, çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Trump 'Başka çarem yoktu' deyip dünyanın beklediği mesajı verdi

Trump "Başka çarem yoktu" deyip dünyanın beklediği mesajı verdi
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Maç sonunda yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırtacak cinsten
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj