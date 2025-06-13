Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazasında 4 Yaralı
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Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paia Caddesi kavşağında meydana geldi. İ.K. idaresindeki 36 EA 379 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı kavşağında İ.A. yönetimindeki 34 FT 5282 plakalı araçla çarpıştı. İ.A.'nın kullandığı araç kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca daha çarptı. Kazada sürücüler ile İ.S.K. ve I.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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