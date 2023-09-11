KARS'ta Narkotik Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

KARS'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Termal' ile yapılan aramada valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

KARS'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Termal' ile yapılan aramada valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde B.Y. ve G.Y.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Termal'in de kullanıldığı aramalarda valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılacağı tespit edilen 82 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ve G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEN UYGULAMA

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 4.72 gram narkotik madde ele geçirildi. Uygulama sırasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi. Bu kişilerden birinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak', 'gasp /kasten yaralama suçlarından' hakkında 23 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu, bir başkasının dolandırıcılık suçundan 8 yıl 10 ay ile arandığı, diğeri hakkında da kasten yaralama suçundan 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.