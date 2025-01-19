Kars'ta Kömürlükte Yangın: Hayvanlar Telef Oldu
Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde Abdülselam Tepe'ye ait kömürlükte çıkan yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı telef oldu. Yangının sobadan çıktığı belirlendi ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu
Kömürlükte bulunan hayvanlar telef oldu
KARS - Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu. Kömürlükte bulunan hayvanlar ise yanarak telef oldu.
Olay Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde, meydana geldi. Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı. daha sonrada soğukta çalışması yaptı. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.
Öte yandan yangının kömürlükte bulunan sobadan çıktığı belirlendi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.