Kars'ta kış tatbikatının hazırlıkları nefes kesti 3. Sayfa Haberleri Kars'ta düzenlenen "Kış 2023" tatbikatının hazırlıkları nefes kesmeye devam ediyor. Kars'ta düzenlenen "Kış 2023" tatbikatının hazırlıkları nefes kesmeye devam ediyor. Türkiye ve çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta ortaya çıkan görüntüler gerçeği aratmadı. Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki gerçekleştirilen Kış Tatbikatı 2023 nefesleri kesmeye devam ediyor. Çeşitli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta ortaya çıkan görüntüler gerçekleri aratmıyor. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Kars 3. Sayfa Haberler

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