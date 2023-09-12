Kars'ta Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla cinsel içerikli ürünler getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

KARS'ta, polis operasyonunda, piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla cinsel içerikli ürünler getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polisin 1 iş yeri ve 1 depoda yaptığı aramada, 4 bin 900 paket içerisinde cinsel içerikli hap, macun, şeker, ıslak mendil ve damla ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişiye dair soruşturma sürüyor.