Kars'ta jandarmadan kenevir operasyonu - Haberler

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Kars'ta jandarmadan kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta jandarmadan kenevir operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Kağızman mülki sınırları içerisinde 2 şahsın tarlasında toplamda 583 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağızman Jandarma Kenevir Kars 3. Sayfa Haberler

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