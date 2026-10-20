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Kars'ta İran uyruklu 2 şüpheli, vücutlarında 307,94 gram metamfetaminle tutuklandı

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Kars'ta İran uyruklu 2 şüpheli, vücutlarında 307,94 gram metamfetaminle tutuklandı
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Kars'ta uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda yolcu otobüsündeki İran uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iç beden muayenesinde 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin bulundu ve 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paket yapıp makatından vücuduna yerleştirdikleri uyuşturucuları gümrükten geçiremediler.

Kars'ta uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmada, uyuşturucuyu vücutlarında taşıdığı belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin iç beden muayenelerinde, 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, yolcu otobüsünde bulunan İran uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan iç beden muayenelerinde, vücutlarında taşınan 12 paket halinde toplam 307,94 gram metamfetamin tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili F.B. ve P.A. isimli şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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