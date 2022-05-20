Kars'ta fırtına çatıları uçurdu - Haberler

Kars'ta fırtına çatıları uçurdu

KARS - Kars'ta etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Kars Merkez Şehitler Mahallesi Seyhan kümelerinde etkili olan fırtına, bazı binaların çatılarını uçurdu. Kentte etkisini artıran ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehitler Mahallesi Seyhan kümelerinde bulunan bir binanın çatısı etrafa savruldu. Yeni yapıldığı öğrenilen binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan olay yerine gelen zabıta ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Çatıların havada savrulduğu fırtınada can kaybı ya da yaralanan olmaması ise vatandaşları sevindirdi.