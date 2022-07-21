Son dakika 3. sayfa: Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş

Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlının, boşanmak istemediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olay, bugün Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Göksu ve eşi Yakup Göksu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül Göksu, kocası Yakup Göksu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" diyen cani kocanın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve boşamak istemediği, bu yüzden cinayeti işlediği öğrenildi.