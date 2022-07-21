Son dakika 3. sayfa: Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlının, boşanmak istemediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Karısını, boşanmak istemediği için öldürmüş

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren zanlının, boşanmak istemediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olay, bugün Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Göksu ve eşi Yakup Göksu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül Göksu, kocası Yakup Göksu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" diyen cani kocanın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve boşamak istemediği, bu yüzden cinayeti işlediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title