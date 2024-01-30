Karda mahsur kalan sürücüyü belediye başkanı kurtardı

ÇANAKKALE - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi arasındaki yolda yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak mahsur kalan sürücüyü Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın kurtardı.

Edinilin bilgiye göre, Edremit Kalkım yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan ve şarampole düşen otomobil kara battı. Karda mahsur kalan sürücü ve ailesine Yenice'nin Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın yetişti. Kendi özel donanımlı arazi aracı ile kara saplanan otomobili vinç ile çeken Taşkın aracı battığı yerden çıkardı. Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, "Aşırı bir kar yağışı var Kalkım Edremit arasında Hanlar mevkiinde. Karayollarımız çalışıyor ama aşırı aştan dolayı araba geçtikten sonra tekrar yollar kapanıyor. Vatandaşlarımız bu yolu kar yağışı süresince fazla kullanmasınlar. Aracımızda vinç vardı. Kaymış araba onu çıkardık ve yolladık" dedi.