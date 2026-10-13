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Karaman-Konya yolunda elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

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Karaman-Konya yolunda elektrikli bisiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
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Karaman-Konya kara yolunun 6. kilometresinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D.'nin (42) kullandığı elektrikli bisiklet, M.G.'ye (34) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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