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Karaman haberleri... Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Karaman haberi... Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliler H.Y., C.B., S.Ç. ve K.Ş.'yi gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 65 gram esrar, 2.5 gram metamfetamin ve 20 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y, S.Ç ve K.Ş, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman 3. Sayfa Haberler

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