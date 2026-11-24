Karaman'ın Ermenek ilçesinde araçları çamura saplanınca yardım çağırmaya giden 37 yaşındaki Mehmet Ali Göksu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Bölgede arama çalışmaları sürerken, Göksu'nun birlikte gezmeye gittiği arkadaşı jandarmada ifadesi alınmak üzere tutuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Göksu (37), pazar günü saat 16.00 sıralarında arkadaşı M.K. ile birlikte Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. Burada araçlarının çamura saplanması üzerine Göksu, yardım çağırmak için bölgeden ayrıldı. Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağlık ve ormanlık alanda yaptıkları aramalarda Göksu'ya ulaşamadı. Bugün de Tekeçatı Barajı ve çevresindeki dağlık alanda devam eden arama çalışmalarına ekipler katılırken, Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi de barajda arama yaptı. Bölgeye sivil vatandaşların girişine izin verilmezken, özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığı öğrenilen Göksu'nun arkadaşı M.K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı