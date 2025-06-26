Karaman'da Yüksek Gerilim Hattı Yangına Neden Oldu

Karaman'da yüksek gerilim hattına balya yükleme asansörünün temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında 40 dönüm buğday tarlası ile plastik yağmurlama boruları yanarak kül oldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yollarbaşı köyü Siler mevkiinde bulunan buğday tarlalarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasındaki saman balyalarını toplayan kamyonetteki balya yükleme asansörü bir teli sarkan yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılmamak için kamyonetten atlayan sürücüsü canını son anda kurtarırken, çıkan kıvılcımlar tarlayı tutuşturdu. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki hasat edilmeyi bekleyen diğer buğday tarlalarına da sıçrayarak yayıldı. Tarlaların yandığını gören köylüler traktörlerle yangına müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Köylüler ve itfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 dönüm buğday tarlası kül olurken, plastik yağmurlama boruları da eriyerek kullanılamaz hale geldi.

"Balya yüklenirken yangın çıktı"

Çıkan yangında tarlasının bir bölümü yanan çiftçi Mehmet Kabakçı, "Saman balyası yüklendiği sırada balya asansörünün yüksek gerilim hattına temas etmesiyle yangın çıkmış. Çıkan yangında toplam 40 dönüm ekili arazi yanarak kül oldu. Zayiatımız çok" dedi.

"Yüksek gerilim hatlarına bir çare bulunması lazım"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yangın çıkan ekili arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bayram, şuanda çiftçilerimizin 1 yıllık emeği kül olmuştur diyerek, "Karaman'da hububat hasadının başlamasıyla birlikte yüksek gerilim hatlarına bağlı olarak yangınlar artmaya başladı. Son 2 hafta içinde bölgemiz de 4 yangın olayı meydana geldi. Yaşananlar üzücüdür. Zaten üreticilerimiz zor bir yıldan geçiyor. Bu yangınların özellikle yüksek gerilim hatlarının geçtiği yerlerde çıktığını görüyoruz. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Yangın nedeniyle yaşanan zararın yapılacak olan tespit çalışmalarının ardından netleşeceği öğrenildi. - KARAMAN