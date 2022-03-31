Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde duyum alınması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla U.E., Y.T. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 2.95 gram metamfetamin ile uyuşturucu paketleme ticareti için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.E., Y.T. ve A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title