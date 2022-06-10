Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 2 kişi tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 2 kişi tutuklandıKARAMAN Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 2 kişi tutuklandı KARAMAN Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapan ekipler haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 121 adet reçeteye tabi hap, 3 gram eroin, 12 adet bıçak, 3 adet tüfek ile 17 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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