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Karaman'da polis aracıyla çarpışan kamyonet sürücüsü alkollü çıktı, 2 polis yaralandı

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Karaman'da polis aracıyla çarpışan kamyonet sürücüsü alkollü çıktı, 2 polis yaralandı
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Karaman'da kamyonetle resmi trafik polisi aracının kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kamyonet sürücüsünün 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi; yaralı polisler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da kamyonetle resmi trafik polisi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Kamyonet sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. idaresindeki 70 ABE 830 plakalı kamyonet ile E.A. yönetimindeki 70 A 5432 plakalı Toyota marka resmi trafik polis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurları E.A. ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S.'ye yapılan alkol kontrolünde 0,67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

hapis cezası verilmedikce, alkollü araç kullanmanın önüne geçmek mümkün değildir.!

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