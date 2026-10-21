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Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

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Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Karaman’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. (17) idaresindeki 70 ACV 978 plakalı motosiklet ile M.K.Ü. yönetimindeki 70 BF 758 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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