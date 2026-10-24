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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarpıp sürücüyü yaraladı

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Karaman'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarpıp sürücüyü yaraladı Haber Videosunu İzle
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarpıp sürücüyü yaraladı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin beton duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin beton duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (51) idaresindeki 42 BG 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bir iş yerinin önündeki beton duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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