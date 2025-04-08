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Hatalı parklar itfaiyeye zor anlar yaşattı

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Karaman'da evinde kilitli kalan anne ve oğlunu kurtarmaya giden itfaiye, dar sokakta hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların yardımıyla olay yerine ulaşan itfaiye, merdivenle eve girerek mahsur kalanları kurtardı.

Karaman'da evlerinde kilitli kalan anne ile oğlunu kurtarmaya giden itfaiye aracı dar sokakta hatalı parklar yüzünden güçlükle ilerleyebildi.

İTFAİYE, HATALI PARKLAR YÜZÜNDEN GECİKTİ

Olay, Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın 2. katındaki dairede küçük yaştaki oğlu ile birlikte kilitli kalan anne, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gitmek için yola çıkan itfaiye, adrese ulaşmak için girdiği sokakta hatalı park edilmiş araçlardan dolayı ilerlemekte güçlük yaşadı. İtfaiyenin zor anlar yaşadığını gören çevredeki vatandaşların yardımıyla itfaiye güçlükle adrese ulaştı.

MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU KURTARILDI

İtfaiye mahsur kalan anne ve oğlunu uzattığı merdivenle eve balkondan girerek kapıyı açtı. Kapının açılması ile evde mahsur kalan anne ile oğlu dışarıya çıkarken, itfaiye de olay yerinden ayrıldı.

Hatalı parklar itfaiyeye zor anlar yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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