Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Karaman'da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Esentepe köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AFN 876 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada araçta bulunan Fadim C., İbrahim S. ve Adem D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza yerine yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title