Karaman'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Karaman'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (66) idaresindeki 75 - PH - NL plakalı Mercedes marka otomobil ile E.S.E. yönetimindeki 70 ACV 199 plakalı Hyundai marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile cipte yolcu olarak bulunan F.Ü. yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü A.D. ile cipte bulunan F.Ü. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan 2 yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Murat İlban ise sürekli kazaların yaşandığı kavşakta önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı