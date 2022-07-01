Karaman'da bir kişi bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu - Haberler

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Karaman'da bir kişi bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman'da bir kişi bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu

Karaman'da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Karaman'da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Beyazkent Mahallesinde bahçelere giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine gitmekte olan bir vatandaş yol üzerinde kanlar içinde hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın 28 yaşındaki Abidin Işık olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde ve şahsın oraya kadar geldiği otomobil içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Abidin Işık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Abidin Işık'ın tabancayla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Karaman 3. Sayfa Haberler

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