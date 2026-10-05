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Karaman'da bir haftalık polis denetiminde aranan 22 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı

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Karaman'da bir haftalık polis denetiminde aranan 22 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı
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Karaman'da 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında polisin yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı. Denetimlerde 3 bin 358 kişinin GBT sorgusu yapıldı; çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

Karaman'da polisin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak alkol de ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 3 bin 358 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 98, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 68 ve alkollü araç kullanan 6 sürücüye işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 152 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Öte yandan ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği, 3 kesici ve delici alet, 3 gram bonzai, 1 gram bonzai hammaddesi, 1 gram esrar ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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