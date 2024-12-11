Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Karadeniz Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi

Karadeniz Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirerek 3 kişiyi tutukladı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler şehir dışından uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Gülüç beldesinde şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö., K.T. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasındaki İ.K.'nin ilçede kuaförlük yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.