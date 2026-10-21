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Karabük'te yumruk ve tekme kavgası kamerada kaydedildi, 1 kişi yaralandı

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Karabük'te yumruk ve tekme kavgası kamerada kaydedildi, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karabük'te yumruk ve tekme kavgası kamerada kaydedildi, 1 kişi yaralandı
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü; 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis, kavgaya karışanları karakola götürdü; kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'te iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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