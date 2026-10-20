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Karabük'te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı, itfaiye alevleri söndürdü

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Karabük'te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı, itfaiye alevleri söndürdü
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Karabük'te Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi'nde park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; yangının çıkış nedeni ve otomobilde oluşan hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karabük'te park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ve otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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