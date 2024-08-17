Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Orman Yangını Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının 40 hektarlık alanda devam ettiğini açıkladı. Yangını söndürme çalışmaları 29 saattir sürüyor.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde çıkan orman yangının 40 hektarlık alanda devam ettiğini açıkladı.

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 29 saattir sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Vali Mustafa Yavuz ve AK Parti Milletvekili Cem Şahin ile bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere konuşan Vali Yavuz, dün başlayan orman yangının gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Aslında rüzgarın etkisini yitirdiği saatlerde kısmen yavaşladı ama rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden hareketlendi. Özellikle yangının engebeli, sarp bir arazide olması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklar yaşıyoruz" dedi.

"Yangın 40 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor"

Dün yangının başladığı saat itibariyle 75 araç ve 205 personelle yangına canla ve başla müdahale edildiğini ifade eden Yavuz, "Şu anda da yaklaşık olarak 38-40 hektarlık bir alanda etkisini devam ettiriyor. Özellikle doğu ve batı kısmında yangınımız şuanda devam ediyor. O noktalarda arkadaşlarımız yol açmak suretiyle ve arazözler vasıtasıyla hortumları döşeyerek suyla müdahale ediyorlar. Karadan müdahalenin yanı sıra aynı zamanda bugün havanın ışımasıyla birlikte iki helikopterimiz yangına gün boyunca müdahale ettiler. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Tek sevindirici taraf. Dün de söylemiştim. Yakın bir yerleşim yerimizin olmaması. Bu saate kadar herhangi bir cana zararın gelmemesi bu anlamda işin sevindirici tarafı ama diğer taraftan tabii akciğerlerimiz olan, yeşil vatanımız olan ormanlarımızın da zarar görmesi bizleri üzüyor" diye konuştu.

Yavuz, beklentilerinin yangını kısa sürede söndürmek olduğunu aktardı.

Yangın için gece planlamasının yapılacağını kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ise, "Bakanımızın talimatı üzerine bölgedeki tüm Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı ve AFAD teşkilatının imkanlarını buraya seferber ettik. Umarım bu gece ormandaki enerjinin soğutulması ve ardında da kontrol altına alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, devletin tüm imkanlarıyla yangın bölgesinde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız kontrol altına almak amacıyla gerekli çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah ümidimiz bu çalışmaların neticesini en kısa süreç içerisinde görmek" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Yavuz Orman Yangını 3-sayfa Ovacık Dünya Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title