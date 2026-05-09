Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Safranbolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Çakır, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın karayolu Eflani yol Kavşağı'nda meydana geldi. H.B.Y. (24) idaresindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa girmek isteyen Ahmet Çakır (56) yönetimindeki 78 AAS 979 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Çakır, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
