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Kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan ve uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kazı malzemesi, sentetik ecza hap, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Karabük'te yapılan operasyonlarda kaçak kazı yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Haziran'da Safranbolu'da gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 jeneratör, 1 dedektör, 1 hilti, hiltiye ait 3 delici uç, 1 uzatma kablosu ile 4 çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

İlçede 7 Haziran'da gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 2 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 118 sentetik ecza hap bulundu. Şüphelilere ait 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük merkezde 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda da 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), farklı ebatlarda 2 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 8 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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