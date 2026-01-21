Haberler

Karabük'te Antik Yunan sikkeleri ele geçirildi

Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Antik Yunan dönemine ait 33 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda, 1 şahsın üzerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 33 adet Antik Yunan dönemine ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
