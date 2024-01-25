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Engin ve Dilan Polat'ın tutuklulukları devam edecek

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan Engin ile Dilan Polat çifti dahil 12 şüphelilerin tutukluluklarına devam kararı verildi.

Kara para aklama gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.

DURUŞMADA İFADE VERDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluklarına devam kararı verildi

POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluklarına devam kararı verildi

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Engin ve Dilan Polat'ın tutukluklarına devam kararı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

esrefpasali:

gercekleri aciklamadan cikmamalari gerek, arkalarinda kimler var kimlerin parasi aklandi, devletin gelir kaybi nedir, aciklansin...

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0
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Sinoplu:

ENAAARJİSİ var mi daha acaba?

7
1
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