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Kara para aklama davasında Dilan ve Engin Polat'ın duruşması devam ediyor

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Kara para akladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma sırasında Dilan Polat'ın SEGBİS ile bağlanan eşi Engin Polat'a el salladığı görüldü.

Kara para akladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Tutuksuz sanıkların dinlendiği duruşma sırasında, Dilan Polat'ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat'a el salladığı görüldü.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın ikinci gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Geçtiğimiz gün duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer'i tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

Dilan Polat eşine el salladı

Duruşma sırasında Dilan Polat'ın SEGBİS ile bağlanan Engin Polat'a el salladığı görüldü. Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Engin Polat Dilan Polat 3-sayfa Güncel Hakim

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