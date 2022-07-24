Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Nişancı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - 3. Sayfa