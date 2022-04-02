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Kamyon otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyon otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

Mersin'de kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaşamını yitirdi.

KARAMAN (İHA) - Mersin'de kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınlarında Karaman-Ayrancı yolu üzerinde Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 33 VK 827 plakalı kamyon ile karşı istikametinden gelen Ahmet Ateş (67) yönetimindeki 33 VS 280 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Ateş yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ateş'in cansız bedeni İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kamyon otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

Kamyon otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

Kamyon otomobili hurdaya çevirdi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Karaman, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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