Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreğini ağzına getirdi - Haberler

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Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreğini ağzına getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreğini ağzına getirdi Bursa'da bir kişi kamyon kasasın kapağına tutunarak seyretti.

Kamyon kasasının kapağına tutunarak gitti, görenlerin yüreğini ağzına getirdi

BURSA - Bursa'da bir kişi kamyon kasasın kapağına tutunarak seyretti. O anları gören diğer sürücüler korkuyla izlerken bir yandan da cep telefonu ile kayıt altına aldılar.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yakın çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kamyon kasasının kapağına tutunarak seyretti. Canını hiçe sayan bu kişiyi gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken o tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kösle - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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