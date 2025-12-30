Haberler

Kalp krizi geçiren sürücü hastane otoparkında 7 araca çarptı: O anlar kamerada

Kalp krizi geçiren sürücü hastane otoparkında 7 araca çarptı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da kalp krizi geçiren bir sürücü, hastane otoparkında kontrolünü kaybederek park halindeki 7 araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hastane personelinin müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon başında kontrolünü kaybederek hastane otoparkında 7 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki 44 AGE 519 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu fark eden hastane personeli Evren Gönültaş araca müdahale ederek el frenini çekti ve otomobili durdurdu. Personelin zamanında müdahalesiyle facianın önüne geçilirken sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra acil servise alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayda 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber