Kalp krizi geçiren Hani Belediye Başkanı Lale, yoğun bakıma kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Lale'nin durumunun kritik olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, öğle saatlerinde makamında yaşadığı göğüs ağrısı şikayetiyle Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Belediye Başkanı Lale, ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Lale'nin sağlık durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Lale Diyarbakır Kalp Krizi Hani 3. Sayfa Haberler

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