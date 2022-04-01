Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki kaldırıma çarparak yaralandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki kaldırıma çarparak yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.S. idaresindeki 10 BDM 85 plakalı motosiklet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasının ardından S.S. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Gölcük, D 130, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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