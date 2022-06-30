Kaldırım üzerinde baygın bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kaldırım üzerinde baygın halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde baygın halde yatan şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, tepkilere karşılık vermeyen şahsa olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinde kimlik bilgilerine dair bir şey çıkmayan şahıs tedavi altına alındı. Rahatsızlığı henüz belirlenemeyen şahsın, kimliğinin tespiti için polis çalışma başlattı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa